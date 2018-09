Philip Barlow é um artista da Cidade do Cabo que tem partilhado na conta de Instagram muito do seu trabalho, especialmente pinturas pouco nítidas, com efeitos embaciados e que parecem até um pouco confusas. A verdade é que estas obras pretendem mostrar como é que as pessoas que sofrem de miopia, uma doença dos olhos, veem o mundo. As pessoas que sofrem de miopia – e são muitas, visto que é o erro de refração mais comum do olho humano – têm dificuldade em ver sem lentes de contacto ou óculos porque têm um distúrbio de visão que deixa a visão de longe completamente embaciada.