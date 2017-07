As escavações arqueológicas resultam, não raras vezes, em descobertas preciosas e esta é uma delas. No Palácio de Verão, em Pequim, onde foi o jardim real da Dinastia Qing (1644-1911), foram encontrados 50.000 objetos. Entre eles, até uma cabeça de elefante banhada... em ouro.

O jornal oficial Global Times conta a história esta terça-feira. Os responsáveis do Palácio de Verão anunciaram, em comunicado, que encontraram ainda peixes de bronze, jade e porcelana chinesa, entre outros objetos.