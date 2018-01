O dono da Quiksilver tinha o hábito de zarpar na sua lancha, para pescar pela manhã, mas desta vez não voltou.

O barco de Pierre Agnes foi encontrado vazio, encalhado, numa praia francesa, em Hossegor, numa cidade não muito longe de Capbreton, onde vive com a família. Foi montada uma operação com quatro navios e quatro helicópteros para encontrar o presidente executivo (CEO) da Quiksilver.

"A família Boardriders e todo o mundo do surf estão devastados com esta notícia", lê-se num comunicado da empresa, divulgado na terça-feira.