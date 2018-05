Dezenas de passageiros tiveram que sair pelas saídas de emergência de um avião da Delta Airlines, por causa do fumo intenso que invadiu a cabine durante a aterragem, esta terça-feira, no Aeroporto Internacional de Denver. No Twitter, há relatos de passageiros, que dão conta que um bebé foi o último passageiro a sair do interior do avião

A companhia aérea fez um comunicado, no qual lamenta o sucedido e garante que a segurança dos passageiros continua a ser a sua "principal prioridade", segundo conta a Fox Denver.

O voo fazia a ligação de Detroit para Denver, nos EUA, e transportava 146 passageiros. Assim que aterrou no Aeroporto Internacional de Denver, um fumo intenso começou a invadir o interior do avião, facto provocou pânico entre os presentes.

O fumo começou a entrar pelas aberturas assim que aterramos. Ficamos um bocado tontos e não ninguém nos deu nenhuma indicação sobre o que fazer. Cheirava a incêndio elétrico." escreveu a passageira Rachel Nafltel, nas redes sociais

Now that I’m not in a daze: fumes came through the vents after we had landed. It made us instantly dizzy. No direction from delta said what to do. Smelled like an electrical fire, but we don’t know yet. — Rachel Naftel (@rachelnaftel) 9 de maio de 2018

As imagens partilhadas nas redes sociais mostram o avião a ser evacuado e os passageiros a saírem por uma das janelas e a descerem pela asa do avião, com a ajuda uns dos outros.

More pictures. We’re all inside waiting for info and our bags. We all keep saying how bad our mouths taste still after breathing it. pic.twitter.com/urEoi5JiHX — Rachel Naftel (@rachelnaftel) 9 de maio de 2018

De acordo com testemunhas citadas pela CNN, as máscaras nunca chegaram a ser ativadas, apesar do fumo intenso. A tripulação tentou manter a calma entre os passageiros, enquanto se procedia à evacuação. De acordo com a Fox, os passageiros foram instruídos pela tripulação a tapar a face com alguma coisa e a caminhar o mais perto do chão possível.

Apesar do susto, todos os passageiros conseguiram sair em segurança, havendo apenas relatos de ferimentos ligeiros e inalações de fumo. Foram posteriormente transportados para o terminal do aeroporto num autocarro.