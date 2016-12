Um voo da companhia Delta Air Lines com destino a Los Angeles foi interrompido na passada quarta-feira e retornou quase de imediato ao aeroporto de partida, em Minneapolis, devido à conduta de um casal, que se mostrou agressivo e pouco “cooperante”, segundo informou a tripulação.

O voo partiu às 6:20 (hora local) e nunca chegou ao destino, porque, às 7:35 (hora local), já tinha chegado a Minneapolis devido ao comportamento de um casal de viajantes. O homem e a mulher criaram conflitos com a tripulação e, posteriormente, com as autoridades, que acabaram por os deter.

O casal foi acusado por conduta desordeira e a mulher, Anna Chrisine Koosmann, de 36 anos, ainda recebeu uma multa por “obstruir o trabalho policial”, segundo avança a Associated Press.

Por negarem as instruções que lhes foram dadas, quando o avião retornou ao local de partida, Blake Adam Fleising, de 35 anos, e a sua mulher, Anna Christine Koosmann, de 36, foram imediatamente detidos, como podemos observar através de um vídeo publicado por um dos tripulantes.

Apesar de as investigações continuarem, Blake foi libertado no próprio dia e a mulher saiu da prisão esta quinta-feira, após o pagamento de uma fiança que rondou os 74 euros.

A companhia aérea Delta Air Lines emitiu uma declaração que sublinha a segurança dos clientes e dos funcionários como prioridade máxima e afirma que a tripulação foi decidiu regressar a Minneapolis "quando dois passageiros se recusaram a seguir as instruções e se tornaram agressivos, criando uma interrupção na cabine".