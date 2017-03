Danijela Kovacevic foi mãe de Marija em 2009, mas nunca brincou com a menina. A sérvia sofreu uma septicemia após o parto e entrou em coma. Danijela, de 25 anos, natural de Indjija, Sérvia, acabou por ficar em coma durante sete anos, tornando-se numa das primeiras pacientes do país a sobreviver a um coma tão prolongado.

A mulher acordou agora, surpreendendo a família e os médicos, mas sobretudo a filha, Marija, que, todos os dias, visitava a mãe na esperança que ela acordasse para poderem brincar juntas. As fotos do "reencontro" entre mãe e filha foram publicadas no Facebook e estão a emocionar o mundo.

De acordo com amigos da família, citados pelo Daily Mail, "depois da escola, Marija ficava junto da mãe, todos os dias". "Confortava-a, falava com ela e nunca perdeu a esperança de que a mãe a abraçasse".

Depois de ter acordado, Danijela foi enviada para uma clínica de reabilitação alemã, em Pforzheim, onde se encontra a recuperar. A família da sérvia viu o Fundo de Segurança Médica da Sérvia aprovar uma estadia de três meses na clínica, mas já foi informada de que não haverá extensão do apoio porque "não há código adequado da doença".

Os médicos de a clínica acreditam numa boa recuperação da jovem, até porque Danijela já consegue agarrar um tablet, sentar-se e acompanhar conversas, um resultado de intensa fisioterapia.

Para fazer face aos custos dos tratamentos, a família lançou uma campanha de angariação de fundos para tentar juntar dinheiro suficiente para manter Danijela na clínica.

Damos-lhe o melhor que podemos. O dinheiro que as pessoas doam pode ajudar a família a concentrar-se nos tratamentos de Danijela", disse a avó paterna da mulher, Mary Vesna, em declarações à revista sérvia Blic.

O pai, Djordje Kovacevic, diz que apesar de "serem pequenas melhorias", a filha "está muito melhor do que antes".