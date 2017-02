Daniel Tarullo, membro da Reserva Federal (Fed) e um dos responsáveis pela regulação bancária no banco central norte-americano, anunciou hoje a sua demissão.

Numa carta dirigida ao presidente norte-americano, Donald Trump, Tarullo indicou que quer cessar funções "por volta do dia 5 de abril".

A saída de Tarullo abre caminho à escolha por Trump de um responsável para a supervisão em linha com as posições que tem defendido de atenuar as medidas de regulação aprovadas depois da crise financeira de 2008.

Já há atualmente dois lugares por preencher na Fed, dado que o Congresso recusou confirmar dois nomes indicados pelo anterior Presidente, Barack Obama, que deixou a Casa Branca no passado dia 20.