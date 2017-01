Uma jovem diagnosticada com um raro tumor no útero ficou conhecida quando um vídeo em que dançava, no hospital, se tornou viral. Acabou por morrer, esta quarta-feira à tarde, no hospital Baylor T Boone Pickens Cancer, em Dallas, Estados Unidos.

Mais de nove milhões de pessoas visualizaram o vídeo de Ana-Alecia Ayala, publicado nas redes sociais em outubro. Foram muitos os que se deixaram contagiar pela alegria desta jovem que, enquanto recebia tratamentos por via intravenosa, dançou ao lado da amiga Danielle Andrus.

Quem é que diz que o cancro e a quimioterapia têm que nos entristecer? Nós é que rimos por último!", afirmou Ayala na sua página do Instagram.

Segundo avançou a BBC, a intenção de Ana-Alecia, que morreu rodeada de familiares e amigos, no hospital, era a de mostrar ao mundo que "dançar e rir" são o melhor remédio.

Também quero incentivar outros pacientes de cancro a saírem das suas zonas de conforto e a serem brincalhões, a fazerem uma festa para dança, a estarem presentes no momento e divertirem-se”, afirmou.

Após a doença se espalhar pelos ovários e estômago, vários amigos fizeram um vídeo para homenagear a “alegria de viver” de Ana-Alecia.