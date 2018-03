Desde o início da ofensiva do regime sírio já há registo de mais de mil mortos por causa dos bombardeamentos. Há mais de duas semanas que aviões de guerra e artilharia fazem frente aos rebeldes, no enclave dos subúrbios de Damasco. Na última sexta-feira, chegaram 13 camiões com ajuda humanitária que descarregaram alimentos em Ghouta, mas a sobrevivência nos abrigos em pouco foi amenizada.