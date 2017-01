George Clooney saiu em defesa de Merly Streep e questionou o presidente eleito dos Estados Unidos " se ele não devia estar a governar o país?". Recorde-se que na cerimónia dos Globos de Ouro, domingo passado, em Los Angeles, a atriz Merly Streep fez um discurso emocionado, mas com várias críticas, indiretas, a Donald Trump. Este não perdeu tempo e usou a conta oficial do Twitter para responder e atacar a atriz.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....