O caso está a chocar a Alemanha. Marcel Hesse, de 19 anos, é suspeito de ter matado o vizinho, de apenas nove anos, e de ter publicado imagens do crime na Internet. Hesse também terá matado um outro jovem, de 22 anos, com 68 facadas.

O suspeito entregou-se à polícia na noite de quinta-feira e confessou os crimes. Hesse, que não tem antecedentes criminais, contou às autoridades que pensou em suicidar-se, mas que depois mudou de ideias e começou a planear os homicídios.

A versão do suspeito foi revelada em conferência de imprensa pelo porta-voz das autoridades, Danyal Maibaum. O mesmo responsável alertou, porém, que existem dúvidas sobre o seu estado mental e que as suas declarações estão a ser averiguadas.

Os crimes têm contornos macabros. O homicídio do pequeno Jaden, de apenas nove anos, ocorreu na segunda-feira. De acordo com a imprensa local, Hesse tinha pedido ao rapaz para o ajudar em tarefas em sua casa.

A polícia encontrou imagens em que o jovem posa ao lado do corpo do menino, na Internet. As imagens estavam acompanhadas da legenda: “Acabo de matar o meu vizinho. A verdade é que não me sinto especial”.

No mesmo dia, as autoridades emitiram um mandado de captura e avisaram a população que o suspeito era perigoso.

Seguiram-se três dias de buscas, durante os quais a polícia recebeu mais de 1500 pistas sobre o possível paradeiro de Hesse. Sem sucesso.

Até que na quinta-feira à noite, o presumível assassino decidiu entregar-se à polícia. Hesse avisou os agentes de um incêndio numa casa nas redondenzas e quando estes chegaram ao local, encontraram o cadáver de um jovem que tinha sido apunhalado 68 vezes. As autoridades acreditam que esta foi a segunda vítima do suspeito.