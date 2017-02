O diretor de uma rádio na República Dominicana e um dos seus jornalistas foram mortos na terça-feira a tiro, por um desconhecido, em plena emissão transmitida em vídeo no Facebook, informou esta quarta-feira a polícia.

Segundo a BBC, três suspeitos já foram detidos pelas autoridades, mas os motivos do ataque são, ainda, desconhecidos.

Há dois mortos e uma pessoa ferida”, indicou o coronel William Alcantara, porta-voz da polícia nacional em San Pedro de Macorís, cidade situada 61 quilómetros a leste da capital, Santo Domingo.

As vítimas são Leónidas Martínez, jornalista e diretor da rádio 103.5 FM e Luis Manuel Medina, comentador do programa de atualidades “Milenio caliente”. A secretária da estação, Dayana Garcia, ficou ferida no ataque.

Martínez foi morto no seu gabinete, enquanto Medina foi morto enquanto lia as notícias do dia no ar. As imagens transmitidas no Facebook mostram a emissão a ser interrompida e uma mulher que grita “tiros, tiros, tiros!”

O procurador-geral da República Dominicana já afirmou que as autoridades vão fazer “tudo” para conseguir apurar a verdade.