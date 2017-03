Shakira assinou uma parceria com o FC Barcelona para construir uma escola para crianças desfavorecidas na cidade natal: Barranquilla, na Colômbia.

A cantora colombiana, mulher do jogador do Barcelona Gerard Piqué, anunciou o projeto no Estádio Camp Nou, ao lado do vice-presidente do clube catalão e de um representante do banco La Caixa, que também vai contribuir para a construção da escola.

A escola vai ser construída no bairro El Bosque, um dos mais pobres de Barranquilla e deverá ser inaugurada no próximo ano.

A Instituição Nuevo Bosque será fruto da Fundação Pés Descalços, criada por Shakira para ajudar crianças necessitadas, da fundação do Barcelona e do banco La Caixa, que vão doar um milhão e 200 mil euros.

Para explicar a importância de construir esta nova escola na sua cidade, Shakira contou uma história da sua própria adolescência.