Um menino de seis anos foi deixado na varanda do apartamento da família, durante 15 horas, em Bruxelas, na Bélgica, depois de ter tirado comida da cozinha, sem a autorização dos pais.

Das 5:00 às 20:00, ele tinha de ficar na varanda, só de pijama, como castigo por ter tirado comida da cozinha”, segundo o Het Laatste Nieuws, citado pela AFP.

O menino ficou exposto a uma temperatura que não ultrapassou os três graus Celsius durante o dia e acabou em estado crítico.

A criança foi encontrada “inconsciente, com hipotermia e desnutrida”, afirmou a polícia local, de acordo com a imprensa local.

A irmã gémea do menino foi encontrada em casa e também foi hospitalizada, com sinais de abuso e malnutrida, de acordo com as autoridades locais, citadas pela France Info.

A mãe, de 31 anos, e o seu companheiro, de 21, estão em prisão preventiva, sob suspeita de tortura de menores.