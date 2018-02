A imagem do Papa Francisco a segurar a mão de uma criança com síndrome de Down tornou-se viral nas redes sociais nos últimos dias com uma versão do que terá levado ao momento. No entanto, com alguma pesquisa é possível perceber que na realidade a fotografia já tem alguns meses e que não tem os contornos que agora surgiram.

A fotografia foi tirada durante um encontro oficial de atletas das Olimpíadas Especiais, em outubro de 2017. A menina, Gemma Pompili, de quatro anos, integra a equipa italiana de futebol das Olimpíadas Especiais e foi convidada a sentar-se ao lado do Papa Francisco durante o evento, depois de lhe ter oferecido umas sapatilhas vermelhas em nome da equipa.

Esta semana a imagem voltou a dar que falar porque alguns utilizadores partilharam a fotografia, dizendo que a menina foi ao encontro do líder da Igreja Católica voluntariamente e que, inclusive, os seguranças do Papa terão agido no sentido de impedir o momento.

This beautiful little girl with Down syndrome, went towards Pope Francis during a papal audience. Security guards went to step in but the Pope stopped them and said to the girl, “come sit next to me.” She sat down near him and the Pope continued while holding hands with her. pic.twitter.com/01OUG8KD4j — Julia Beacroft (@JBeacroft) February 12, 2018

Yesterday a little girl with Down syndrome ran up to Pope Francis while he was preaching and when his security guards tried to block her, he said “come sit next to me” and held her hand for the rest of the sermon. Love this so much. ❤️ pic.twitter.com/Y4AJueTPGx — Jeremy McLellan (@JeremyMcLellan) February 13, 2018

No entanto, a história não corresponde à realidade e a versão original pode ser confirmada na página oficial das Olímpiadas Especiais italianas, que, na altura, partilhou detalhes e fotos do encontro.