Uma menina de quatro anos fez vários quilómetros a pé pelos territórios gelados da Sibéria para conseguir ajuda para a avó doente. A criança está a ser tratada como uma heroína na região de Tuva.

Saglana Salchak, de apenas quatro anos, tem vivido com os avós numa quinta, localizada numa floresta da região de Tuva, já perto da fronteira com a Mongólia. A casa mais próxima fica a cerca de oito quilómetros. A vila mais perto só a 19 quilómetros.

No mês passado, a criança acordou e viu que a avó, de 60 anos, não se mexia. Como na casa dos avós não há telefone nem ligação à Internet, não havia forma de contactar com o exterior. Depois de ter falado com o avô, que é cego, a menina decidiu ir sozinha à procura de ajuda.

Saglana levou apenas uma caixa de fósforos consigo para o caso de ter de acender uma fogueira por causa do frio.

Com temperaturas negativas que rondavam os -34°C, a menina levou horas a percorrer os oito quilómetros até à casa mais próxima. E devido à vegetação, quase ia passar ao lado da moradia sem a conseguir ver.

Por sorte, um dos vizinhos avistou a menina e foi de imediato ter com ela. Os vizinhos chamaram então os médicos da vila que se deslocaram à casa dos avós. Aí, os especialistas perceberam que a avó tinha morrido de ataque cardíaco.

Apesar da morte da avó, o feito da menina está a dar que falar em Tuva, que a considera uma heroína. A criança conseguiu enfrentar as condições adversas da região, escapando aos perigos da neve e aos lobos, como explicou Semyon Rubstov, responsável da equipa de buscas e resgate.

“A região de Tuva encheu-se de lobos. Eles comem o gado. Ela podia muito facilmente ter sido atacada na escuridão.”

Apesar de ter ficado com gripe, Saglana recuperou rapidamente num hospital local e está agora a viver num centro social onde vai celebrar o seu quinto aniversário.

A mãe da menina e o padrasto vivem noutra parte da região, onde cuidam de um grupo de cavalos.

No domingo, as autoridades revelram que foi aberto um processo crime contra a mãe, Eleonora, por ter deixado a menor em perigo. Se for considerada culpada, a mãe pode ter de ficar até um ano na prisão.