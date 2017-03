Jax Rosebush acabou de fazer cinco anos na semana passada. Reddy é seu colega na escola, em Kentucky, nos Estados Unidos, e seu melhor amigo.

Na semana passada Jax deu uma enorme lição sobre o ódio racial e o preconceito ao fazer um pedido inusitado à mãe. Quando Lydia, a mãe, comentou que ele precisava cortar o cabelo, Jax aceitou logo o repto e pediu para o rapar por completo. Assim ficava igual ao amigo Reddy e podia pregar uma partida à professora. Iam ficar tão parecidos que a educadora não ia ser capaz de os distinguir.

Jax ignorou apenas um detalhe e foi isso que tornou a história extraordinária: Jax é branco e Reddy é negro.

A mãe de Jax divulgou a conversa com o filho a 24 de fevereiro. O post já tem mais de 84 mil partilhas, mais de 160 mil gostos e quase 10 mil comentários.

Na publicação do Facebook, a mulher divulgou uma fotografia dos dois meninos. “Aqui está uma foto de Jax e Reddy na festa de Natal. Tenho certeza que todos vocês veem a semelhança. Se isso não for prova de que ódio e preconceito são ensinados, eu não sei o que é”, escreveu Lydia na legenda.

A história foi entretanto divulgada por um órgão de comunicação local e, depois disso, está a correr mundo. E, claro, está a comover as redes sociais.

Cute. Jax Rosebush (l) wanted the same haircut as his best friend Reddy (r) "so our teacher won't be able to tell us apart". #ColorBlind pic.twitter.com/J0rqmA9WdE