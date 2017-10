O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico manifestou-se hoje confiante numa solução que "proteja os direitos" dos cidadãos europeus no Reino Unido após o "Brexit" e instou a União Europeia a avançar nas negociações sobre a relação económica futura.

É vital para ambos os lados que acertemos nisto, que protejamos os direitos e privilégios [dos cidadãos europeus] e tenho a certeza absoluta que conseguiremos. Essa é uma mensagem que eu tenho para os nossos amigos e parceiros na União Europeia e aqui em Lisboa", afirmou Boris Johnson, que hoje realiza uma visita oficial a Portugal.

O chefe da diplomacia britânica defendeu que "agora é altura de continuar com essas negociações e prosseguir para a segunda fase, definirmos os direitos dos cidadãos e avançar para discutir a nossa nova parceria económica".

Boris Johnson falava no final de um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, tendo como cenário as bandeiras do Reino Unido, de Portugal e da União Europeia.

"Há tanto que podemos fazer juntos", afirmou Johnson.

Na semana passada, António Costa, que participou, em Bruxelas, numa cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), que foi dominada pela saída do Reino Unido do bloco europeu, o Brexit, disse que "estamos aquém da expetativa gerada".

Unificação familiar e portabilidade dos direitos dos cidadãos eram as maiores preocupações do chefe de Governo português. "Não era esta a expetativa que tínhamos, dadas as indicações da senhora Teresa May", acrescentou Costa na ocasião.