O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, encontrou-se este sábado com o líder norte-coreano Kim Jong-un para debater a possível cimeira com o presidente norte-americano, Donald Trump, segundo informação dada pelo governo de Seul.

Segundo informação do gabinete do presidente sul-coreano, Moon e Kim Jong-un encontraram-se na zona desmilitarizada de fronteira na parte da tarde de sábado, para trocar pontos de vista e abrir caminho para a esperada cimeira entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos.

O presidente sul-coreano Moon Jae-in deverá anunciar os resultados deste segundo encontro com Kim Jong-un, que durou cerca de duas horas, no domingo de manhã.

Antes do encontro entre os dois líderes coreanos, Seul saudou o retomar das conversações sobre a cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, prevista para 12 de junho em Singapura e que Donald Trump havia cancelado quinta-feira.

Do lado da Coreiar do Norte, num comunicado divulgado pela agência estatal KCNA e assinado pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Kim Kye-gwan, o regime norte-coreano frisou que mantém a porta aberta a retomar o diálogo com os Estados Unidos "em qualquer momento".