Uma delegação ao mais alto nível do governo sul-coreano, chefiada pelo ministro para a Unificação, Cho Myoung-gyon, passou a fronteira na localidade de Paju, que leva até à zona desmilitarizada existente entre os dois países.

De acordo com as agências noticiosas internacionais, o encontro entre altas patentes deverá ocorrer na localidade de Panmunjom, na zona desmilitarizada, criada após o fim da guerra em 1953.

As negociações entre as duas Coreias deverá para já tratar do simples acesso de atletas do norte aos Jogos Olímpicos de Inverno, que serão disputados na Coreia do Sul, no final do próximo mês.