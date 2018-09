A Coreia do Norte não é um destino turístico comum. Os visitantes que entram no país devem seguir um itinerário rígido e são acompanhados por guias do regime 24 horas por dia. O fotógrafo indiano Danish Siddiqui, da agência Reuters, foi uma das pessoas que conheceu de perto a capital norte-coreana, Pyongyang, por ocasião das celebrações do 70º aniversário do país. O metro da cidade atraiu o olhar do fotojornalista e os seus cliques revelam o interior das estações