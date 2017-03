Uma fotografia onde aparece um homem às cavalitas do líder da Coreia do Norte está a dar que falar. Afinal, quem ousaria aproximar-se dessa forma de Kim Jong-un?

A foto foi tirada no domingo, depois de um novo motor de foguetes ser testado no país. O teste foi considerado um sucesso e pode marcar o “renascimento” da indústria dos foguetes norte-coreana. Kim Jong-un estava feliz e das fotos dos festejos houve uma que chamou a atenção.

A fotografia foi divulgada pela agência de notícias estatal da Coreia do Norte, a KCNA, mas desconhece-se a identidade do homem que salta para as cavalitas de Kim Jong-un, na altura das comemorações.

Analistas dizem que o homem misterioso não é uma figura política conhecida. Acreditam que teve um papel importante no teste do motor e que já havia interagido anteriormente com o líder norte-coreano, como mostram outras fotos deste dia.

De acordo com a BBC, Michael Madden, analista especializado em assuntos da Coreia do Norte, referiu que o uniforme indica que se trata de um oficial de patente intermediária da Força Estratégica do Exército do Povo da Coreia, a KPA, responsável pelos mísseis ofensivos do país.

Michael Madden, que trabalha no Instituto EUA-Coreia da Universidade Johns Hopkins, em, Washington, nos Estados Unidos, afirmou ainda que provavelmente a foto é uma encenação, mas que “não foi totalmente maquinada ou fabricada.”

Foi mais um sinal de permissão e encorajamento do que um momento completamente planeado por um assessor de imagem”, acrescentou Michael Madden, citado pela BBC.

Segundo o professor Jae-Cheon Lim, da Universidade de Seul, na Coreia do Sul, o principal objetivo da foto é reforçar a imagem, para os norte-coreanos, de Kim Jong-un como um amigável e jovial homem do povo.

Internacionalmente, o líder norte-coreano tenta passar uma imagem de “intransigência”, mas dentro do próprio país “a história é diferente”.

“Sabemos que ele é muito severo com as elites, quando não obedecem às suas ordens. Mas, em relação ao povo em geral, a sua imagem é amigável e jovial”, explicou Jae-Cheon Lim, citado pela BBC.

Michael Madden referiu que esta característica é bem diferente do que acontecia com os antecessores de Kim Jong-un, que eram mais temidos do que amados.

Ninguém ousaria saltar para as costas e fazer ‘cavalinho’ no pai dele ou no avô”, disse Michael Madden.

A foto está ligada com a imagem que Kim Jong-un tem vindo a passar, a de que é mais aberto e descontraído do que o pai.

Ele transmite uma sensação de certa confiança política no seu governo e no seu comando do país. Se ele não se sentisse seguro, não teria autorizado a divulgação da imagem e iria parecer frio e distante”, acrescentou Michael Madden, citado pela BBC.

Este tipo de festejos é uma comemoração vista mais frequentemente nos campos de futebol, depois de uma vitória. Contudo, Kim Jong-un é conhecido por adotar esta abordagem comum ao mundo desportivo, quando se trata dos programas de desenvolvimento de armas no país.

Quando é realizado um teste, o pessoal civil e militar é orientado para se comportar como se estivessem numa competição desportiva, onde umas vezes se perde e outras se ganha. Eles não ‘vencem’ ou atingem as exigências técnicas sempre e, quando ‘perdem’, estudam o desempenho e procuram perceber o que aconteceu”, explicou Michael Madden.

Apesar de a fotografia poder ter uma parte artificial, isso não significa que Kim Jong-un não estivesse, de facto, feliz.

De acordo com a BBC, o professor Jae-Cheon Lim referiu que o líder norte-coreano tem bons motivos para comemorar o sucesso do teste do novo motor de foguetes, uma vez que o deixa mais perto dos seus objetivos nucleares.