O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, supervisionou o lançamento de quatro mísseis balísticos nesta segunda-feira de manhã, segundo informou a agência de notícias estatal KCNA.

De acordo com o órgão de comunicação do regime, este exercício está inserido numa estratégia militar que tem como alvo as bases norte-americanas no Japão.

A Coreia do Norte disparou quatro mísseis balísticos nesta segunda-feira. Três deles caíram a cerca de 370 quilómetros da costa nipónica, como confirmaram as autoridades do Japão, da Coreia do Sul e dos Estados Unidos.

Os disparos acontecem dias depois de Pyongyang ter prometido retaliar contra os exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, reagiu à notícia, afirmando que o lançamento é uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Washington também condenou o exercício.

Tanto os Estados Unidos como a Coreia do Sul querem agora a antecipação da implementação do sistema de defesa anti-míssil norte-americano. No entanto, a China, é ostensivamente contra a instalação deste sistema e já ameaçou a Coreia do Sul com sanções económicas.