O líder norte-coreano, Kim Jong-un, reiterou na quinta-feira o compromisso “consistente e imutável” para a desnuclearização da península da Coreia, informou hoje a agência estatal de notícias KCNA.

A posição foi tomada numa reunião com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, em Pyongyang.

Kim Jong-un disse esperar que o processo de desnuclearização decorra de “forma progressiva”, sublinhando que o tema deve resolver-se mediante “um efetivo diálogo e negociações construtivas” com os Estados Unidos.

O objetivo é “alcançar uma solução que considere os interesses de ambas as partes, através de um novo método e numa nova era”, indicou.

No encontro, segundo a agência estatal norte-coreana, Lavrov reafirmou o apoio de Moscovo a este compromisso e afirmou que a península coreana entrou numa “fase de estabilidade”.

No âmbito do encontro, Kim Jong-un elogiou a política do presidente russo, Vladimir Puttin, no que concerne a “contrariar a hegemonia dos EUA” e, por sua vez, Sergei Lavrov convidou-o a visitar a Rússia.

A reunião de quinta-feira decorreu durante o período de preparação da cimeira entre Kim Jong-un e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A última visita de autoridades russas à Coreia do Norte ocorreu em março, quando o ministro do Desenvolvimento do Extremo Oriente da Rússia, Alexander Galushka, esteve Pyongyang para discutir os laços económicos bilaterais.

A visita de Sergei Lavrov realiza-se quando Trump e Kim se preparam para um encontro, a 12 de junho, em Singapura, depois de essa reunião ter sido cancelada na semana passada e, posteriormente, ter sido novamente confirmada.