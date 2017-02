A morte de Kim Jong-nam foi orquestrada por dois ministérios da Coreia do Norte, sob ordens diretas de Kim Jong-un. A garantia é dada pelos serviços secretos da Coreia do Sul.

De acordo com deputados de Seul, que avançaram esta segunda-feira com as informações dos serviços secretos sul-coreanos, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Segurança Nacional da Coreia do Norte recrutaram duas mulheres que agora são suspeitas da morte de Kim Jong-nam.

A morte de Kim Jong-Nam foi um ato de terrorismo sistemático ordenado por Kim Jong-un. (…) A operação foi conduzida com dois grupos operacionais e outro de apoio”, informou o deputado Kim Byung-kee, numa declaração televisiva.

A Coreia do Norte tem recusado sempre qualquer ligação à morte de Kim Jong-nam e acusa a Coreia do Sul de divulgar “notícias falsas”.

Kim Jong-nam foi abordado por duas mulheres no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia, no último dia 13 de fevereiro, quando se preparava para embarcar num avião rumo a Macau. Terá sido envenenado com um agente nervoso letal conhecido com VX e morreu a caminho do hospital, cerca de 20 minutos depois

Três pessoas foram detidas, entre as quais duas mulheres, uma vietnamita e uma indonésia, apanhadas a espalhar uma substância na cara de Kim Jong-nam.