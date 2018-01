A idade e o ano em que nasceu Kim Jong-un nunca foram oficialmente confirmados. Mas, segundo uma das suas tias, Ko Yong Suk, que entretanto fugiu da Coreia do Norte, esta segunda-feira - 8 de janeiro - o “Grande Sucessor” faz 34 anos.

Numa entrevista, esta garantiu que ele nasceu em 1984, apesar de haver rumores que teria sido em 1982 ou em 1983.

Kim Jong-un lidera a Coreia do Norte desde 2011, após a morte do seu pai Kim Jong-il, mas, na verdade, não há certeza que 8 de janeiro seja o seu verdadeiro dia de aniversário. Tal como, não há certeza de que celebre 34 anos de idade.

Mas, do muito mistério que rodeia a vida do líder da Coreia do Norte, há coisas que se sabem.

Kim Jong-un (Reuters)

Em 2017, Kim Jong-un fez apenas 94 “visitas públicas”, menos que no ano anterior. E o facto de as aparições serem cada vez menos frequentes trouxe dúvidas sobre possíveis problemas de saúde. No entanto, apesar disso, no ano passado levou a cabo mais um teste nuclear (em setembro) e lançou 16 mísseis intercontinentais, tornando o seu nome uma constante nas notícias de todo o mundo.

Mas a aposta no nuclear e o lançamento de mísseis de Kim Jong-un não trouxeram popularidade ao líder norte-coreano, segundo a CNN, porque o agravamento das sanções internacionais afeta cada vez mais a população.

Em criança, estudou, com as duas irmãs na Suíça e frequentou uma escola em Liebefeld, onde foi colega de carteira de um português, durante três anos.

Kim Jong-un e a mulher Ri Sol-Ju (Reuters)

É casado com Ri Sol-ju e tem três filhos. Curiosamente, só em agosto de 2017, se soube que o filho mais velho de Kim Jong-un, nascido em 2010, era um menino.

Já uma inconfidência de antigo jogador de NBA, Dennis Rodman, após uma visita a Pyongyang, revelou que o segundo filho, nascido em 2013, é uma menina. Sobre o bebé nascido em fevereiro último, o terceiro filho do ditador, nada se sabe.

A última vez que foi visto acompanhado pela mulher e pela irmã mais nova foi em outubro, quando visitou uma fábrica de cosméticos. E quem é esta irmã? Kim Yo-jong, tem 28 anos e, também em outubro, foi promovida ao “politburo”, o organismo com maior poder de decisão do país, consolidando a sua posição como uma das mulheres mais influentes e poderosas do país.

Mas um crime ensombrou a família em 2017. Kim Jong-nam, meio-irmão do líder da Coreia do Norte, foi assassinado a 13 de fevereiro no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, supostamente por duas mulheres que lançaram o agente químico nervoso VX contra o seu rosto, provocando a sua morte minutos depois.

O último ano foi ainda muito rico na troca de recados entre Kim Jong-un e Donald Trump. Na verdade, 2018 mal começou e a polémica de quem tem o maior "botão nuclear", em cima da secretária, aqueceu os primeiros dias frios de janeiro.

