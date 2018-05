O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, pediu hoje às Nações Unidas que supervisionem o encerramento da base de ensaios nucleares da Coreia do Norte previsto para este mês.

Segundo fonte da presidência sul-coreana citada pelas agências internacionais de notícias, numa conversa telefónica com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, Moon solicitou que a ONU (Organização das Nações Unidas) participe enquanto observadora para verificar o compromisso da Coreia do Norte para a desnuclearização.

Pyongyang comprometeu-se a encerrar de forma definitiva a base em que realizou testes nucleares, depois de os dois países terem chegado a acordo sobre a “completa desnuclearização” da península durante uma cimeira entre o presidente sul-coreano e o líder da Coreia do Norte, Kim Jon-un.

De acordo com informações transmitidas pela presidência da Coreia do Sul durante o passado fim de semana, a Coreia do Norte vai proceder ao encerramento da base de ensaios nucleares com a presença de observadores internacionais e de jornalistas.