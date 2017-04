Várias pessoas foram encontradas mortas, esta manhã, num apartamento em Bronshoj, Copenhaga, na Dinamarca.

Segundo a polícia local, uma pessoa foi detida e tratar-se-á de um caso de violência doméstica. No Twitter, a descrição é mesmo de "uma tragédia familiar".

En anholdt ifm familietragedie i Brønshøj, hvor flere er fundet dræbt ifm anmeldelse om husspektakler. Ikke yderlige for nuværende #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 11 de abril de 2017

“Fomos alertados para uma disputa doméstica às 7:35 da manhã (hora local) e mandámos uma patrulha, que encontrou várias pessoas assassinadas no apartamento”, afirmou o chefe da investigação, Ove Larsen, ao diário local Ekstra Bladet.

As autoridades ainda não revelaram quantas pessoas morreram nem como, mas a mesma fonte descreveu o cenário como “uma visão horrível”, com “muito sangue no apartamento”.

Segundo o mesmo jornal, os vizinhos do apartamento ouviram vários gritos e pelo menos uma criança a chorar.

A polícia isolou a área e está a investigar o caso.