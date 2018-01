Nove pessoas continuam hospitalizadas na sequência do atropelamento de quinta-feira à noite na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, que provocou a morte a uma bebé de oito meses, anunciaram hoje as autoridades brasileiras.

O departamento de saúde municipal do Rio de Janeiro anunciou que um australiano, de 68 anos, estava entre os feridos e em estado grave, respirando com a ajuda de um ventilador, apesar de a Embaixada Australiana referir que não tinha conhecimento de nenhum cidadão do seu país ferido.

Segundo a mesma fonte, existem mais oito pessoas que permanecem hospitalizadas, com várias fraturas. Entre os feridos estão três crianças.

O departamento de saúde confirmou ainda a morte de uma bebé de oito meses.

O acidente ocorreu por volta das 20:30 (22:30 em Lisboa) e os feridos foram levados para diferentes centros de saúde do Rio de Janeiro. Entre os que foram atingidos pelo veículo estava Maria Louise, que tinha apenas oito meses e morreu na sequência do atropelamento.

Testemunhas que estavam no local declararam que o veículo seguia em alta velocidade, embora o tráfego no momento em que o incidente ocorreu estivesse lento.

As testemunhas também relataram que o motorista virou o veículo e subiu no passeio de repente.

O motorista, Antonio de Almeida Anaquim, de 41 anos, argumentou que teve uma crise epilética que lhe fez perder o controlo da viatura e as autoridades já disseram que viram medicamentos no banco do automóvel.

Hoje de manhã, as autoridades que fiscalizam o Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro informaram que o motorista envolvido no acidente tinha a carta de condução suspensa, sem explicar porquê.

O 'calçadão' de Copacabana, a praia mais turística do Rio de Janeiro, normalmente está cheio nas noites de Verão, que no hemisfério sul acontece entre dezembro e março, e centenas de pessoas circulavam na zona no momento do atropelamento.