Contra uma revisão constitucional para permitir a reeleição do presidente do Paraguai, já aprovada pelos senadores apoiantes de Horacio Cartes, levou manifestantes a ocupar de forma violenta o Congresso do país, na sexta-feira à noite.

Aos gritos de "Ditadura nunca mais", centenas de opositores entraram no edifício do Congresso (parlamento) depois de terem partido portas, barreiras e compartimentos.

Em seguida, os manifestantes destruíram gabinetes de senadores favoráveis à emenda da Constituição, antes de incendiar alguns locais.

O presidente do Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), Efrain Alegre, lamentou depois a morte de um jovem, a tiro, pela polícia na sede do partido em Assunção.

O jovem encontrava-se no local, quando o centro da capital paraguaia estava a ser palco daqueles confrontos entre a polícia e manifestantes.

Alegre afirmou que a polícia entrou na sede do partido e disparou contra os manifestantes, alguns dos quais ficaram gravemente feridos.