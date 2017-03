Funcionários da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar) e alegados simpatizantes do Governo venezuelano agrediram, quinta-feira, um grupo de deputados da aliança opositora Mesa de Unidade Democrática (Mud), junto do Supremo Tribunal de Justiça.

Os deputados agredidos tinham ido até à sede do Supremo Tribunal de Justiça em Caracas, para condenar a decisão daquele organismo de atribuir ao próprio tribunal as competências da Assembleia Nacional (AN, parlamento).

"Não vamos acatar uma sentença do Supremo Tribunal de Justiça que viole a vontade do povo", explicou aos jornalistas o deputado Juan Requesens, junto de um grupo de militares que, a empurrões e golpes, tentou impedir que os deputados avançassem.

Por outro lado, o deputado Carlos Paparoni fez um apelo às Forças Armadas Venezuelanas, para que garantissem a segurança dos parlamentares e da população.

Não vamos entregar os nossos lugares. As Forças Armadas têm que decidir se estão do lado do povo ou de quem os reprime".

Simpatizantes do regime atiraram pedras contra os parlamentares, que foram agredidos contra o pavimento.

Entretanto as redes sociais venezuelanas dão contas de que dezenas de venezuelanos deslocaram-se até à Praça de Altamira e Santa Fé, ambas no leste de Caracas, em protesto pela decisão do Supremo Tribunal de Justiça.