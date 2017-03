O "Sony World Photography Awards" é um dos maiores concursos de fotografia do mundo, que este ano celebra o seu 10º aniversário. Para comemorar os dez anos, a organização decidiu galardoar a melhor fotografia do mundo, numa competição aberta a todos os fotógrafos que nela quiseram participar. Os vencedores das quatro categorias em competição – Profissional, Aberta, Jovem e Estudantes - serão selecionados, entre mais de 100 mil inscrições feitas em 2016. Esta terça-feira, dia 28 de março, os vencedores das categorias “Aberta” e “Nacional” vão ser anunciados. A shortlist do concurso foi anunciada no dia 28 de fevereiro, onde pode visualizar, em primeira mão, algumas das melhores fotografias selecionadas. O prémio e o vencedor da melhor fotografia do mundo só será anunciado no dia 20 de abril