Os Sony World Photography Awards 2017 revelaram aquelas que consideram ser as melhores fotografias do mundo. Nesta competição mundial de fotografia, organizada pela Sony, são atribuídos anualmente prémios individuais em 10 categorias na competição Open (“Prémios Abertos”) e também National (“Prémios Nacionais" em 66 países). Entre outras categorias foram também selecionadas as melhores imagens de fotógrafos profissionais, amadores e jovens. Na galeria mostramos-lhe as fotos que foram consideradas as melhores na categoria "Prémios Abertos". Mostramos-lhe também a fotografia "Janela", captada no Senegal, pelo fotógrafo português Luís Godinho, vencedor do Prémio Nacional de Portugal. O vencedor final desta competição a nível mundial será eleito a 20 de abril