O presidente da Comissão Europeia não é brando nas palavras que utiliza para classificar as consequências da saída do Reino Unido da União Europeia. Jean-Claude Juncker avisa que os cidadãos britânicos vão pagar uma fatura "muito cara" pela sua decisão.

"Os britânicos devem saber que [o Brexit] não será a custo reduzido ou a custo zero, devem respeitar os compromissos em cuja confeção tenham participado", afirmou, num discurso perante o Parlamento Federal belga, salientando que o processo vai durar anos.

Por isso, a fatura será, para dizê-lo de uma forma um pouco vulgar, muito cara".

Bruxelas poderá exigir ao Reino Unido compensações até 60 mil milhões de euros por incumprimento de compromissos orçamentais, também por garantias de empréstimos e custos de projetos sedeados no país. O cálculo do montante é uma estimativa da equipa de Michel Barnier, o negociador do Brexit em representação de Bruxelas.

Juncker tem dito que a saída deste Estado-membro "não ameaça" a União Europeia. A primeira-ministra britânica, Theresa May, já assegurou que não quer que o Reino Unido fique “metade fora e metade dentro” da UE.

O parlamento britânico votou, a 8 de fevereiro, a favor do projeto de lei do governo que vai dar início ao Brexit.

A proposta foi enviada para a Câmara dos Lordes e prevê-se que a câmara alta a aprove até 7 de março. A tempo, portanto, de Theresa May cumprir a promessa de acionar o artigo 50 até ao final de março, dando início a um complicado processo de divórcio entre Londres e Bruxelas, que pode durar até dois anos.

O artigo 50 do Tratado de Lisboa nunca foi acionado. Pode ler um excerto do artigo logo abaixo: