O jogador da Chapecoense, Hélio Neto, continua a recuperar e já consegue andar pelo próprio pé.

A imprensa estrangeira escreve que o jogador brasileiro estava a ler uma passagem bíblica quando se deu o acidente e que acredita que a fé o ajudou a sobreviver ao desastre aéreo na Colômbia.

A bíblia de Hélio Neto foi mais tarde recuperada dos escombros e entregue à mulher do jogador, que disse que ele é muito religioso e a leva sempre consigo.

Neto diz que não se recorda do acidente nem de como foi salvo. O jogador foi encontrado cerca de oito horas depois do desastre aéreo e foi o último passageiro a ser regatado com vida.

Depois de ter tido alta hospitalar, o defesa central do Chapecoense recupera com recurso a fisioterapia. Num vídeo publicado na internet, o brasileiro aparece já a caminhar pelo próprio pé.

Para futuro, Hélio Neto não esconde o desejo de voltar a jogar pela Chapecoense. "Com a vontade de Deus vou pisar a Arena Condá com a camisola da Chapecoense", disse.

Hélio Neto, de 31 anos, foi um dos seis sobreviventes do voo da LaMia que se despenhou em Medelín, na Colômbia, em novembro. Do acidente aéreo resultaram 71 mortos, entre jogadores, equipa técnica e diretores do clube brasileiro Chapecoense, tripulação e jornalistas.

A zona montanhosa do município La Unión vai passar a chamar-se Cerro Chapecoense, em homenagem ao clube brasileiro.