O Congresso da Colômbia aprovou na quarta-feira uma lei que concede amnistia aos rebeldes das FARC no âmbito do acordo de paz. Um passo “histórico, segundo o governo do país.

Gracias al Congreso que con votación histórica aprobó Ley de Amnistía, primer paso para la consolidación de la paz — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 28 de dezembro de 2016

Palavras do presidente colombiano, na rede social Twitter: "Graças ao Congresso que com uma votação histórica aprovou a lei da amnistia, primeiro passo rumo a uma paz consolidada”.

A medida aprovada concede tratamento legal especial, amnistia e perdão a membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), cobrindo a maior parte dos delitos à exceção de crimes de guerra ou violações dos direitos humanos praticados durante o conflito que causou mais de 260 mil mortos, 45 mil desaparecidos e aproximadamente seis milhões de deslocados.

Recorde-se que o presidente colombiano recebeu a 10 de dezembro o Nobel da Paz de 2016, precisamente pelo acordo de paz conseguido com os guerrilheiros das FARC, pondo um ponto final numa guerra com 50 anos