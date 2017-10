O Governo colombiano estendeu por seis meses o prazo para a extração de armamento e material instável dos esconderijos das Forças Armadas Revolucionárias (FARC), anunciou esta terça-feira o ministro da Defesa, Luis Carlos Villegas.

Esses trabalhos eram anteriormente realizados pela Missão das Nações Unidas na Colômbia.

Villegas recordou que a antiga guerrilha das FARC facultou informações relativamente à localização de 972 esconderijos, dos quais 759 foram verificados. Segundo o acordo entre as partes, a verificação dos restantes redutos da guerrilha é responsabilidade das forças colombianas.

Os 277 que faltam serão verificados em três fases, com aproximadamente 90 esconderijos por fase, cada uma com a duração de 30 dias, e sempre sob a coordenação da Polícia Nacional com as Forças Militares e com financiamento do Fundo Paz", acrescentou.