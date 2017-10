Um choque entre um comboio e um camião militar no sul da Finlândia provocou quatro mortos e 11 feridos. Três dos quatros mortos são soldados, noticia o Russia Today. A agência de notícias FNB refere que a quarta vítima mortal ia no comboio, que tinha dez pessoas a bordo.

De acordo com o canal russo de televisão, o acidente aconteceu por volta das 8: 00 locais (6:00 em Lisboa), numa passagem de nível sem guarda na cidade costeira de Raseborg, a cerca de 85 quilómetros a sudoeste da capital, Helsínquia.

Raasepori: 4 dead and many injured in a railway accident between local train and an army vehicle.