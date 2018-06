Dois aviões chocaram, esta madrugada, no aeroporto Internacional de Gimpo, em Seul, na Coreia do Sul. Uma aeronave da companhia aérea Asiana colidiu com um avião da Korean Airlines na zona de estacionamento de aviões, no Aeroporto Internacional de Gimpo.

De acordo com a agência de notícias Yonhap, a cauda do Boeing 777 foi danificada pela asa do avião da Asiana cerca das 8:00.

Anchorage, Istanbul....Gimpo...... Asiana has more hits than the Beatles!! Going to start taxiing around with a helmet when they’re around...😆 #ouch pic.twitter.com/oNEvJFDziz — Miami Rick ✈️🇺🇸 (@miami_rick) 26 de junho de 2018

O voo do avião da companhia Asiana ia de Seul para Pequim, na China, enquanto o avião sul-coreano partia para a cidade de Osaka, no Japão.

A causa do acidente ainda está ser investigada, mas as autoridades já disseram que poderá estar ligado a uma possível distração dos veículos de reboque que estavam a mover os aviões.

No momento da colisão não havia passageiros em nenhuma das aeronaves. Contudo, o incidente provocou atrasos noutros voos.