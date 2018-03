O candidato da Liga do Norte (extrema-direita) às eleições de Itália, Matteo Salvini, afirmou, nesta segunda-feira, que a coligação de direita que partilha com outros partidos tem "o direito e o dever de governar", reivindicando a liderança do executivo.

Matteo Salvini entende que os resultados indicam que a coligação de direita vai liderar o próximo Governo e que o seu partido deve presidir o executivo, após ultrapassar o seu parceiro de coligação Força Itália, de Silvio Berlusconi, nas eleições de domingo.

A equipa que deve governar é a de centro-direita. Mantenho a minha palavra e o meu compromisso, que é com a coligação de centro-direita, que ganhou e pode governar", disse em conferência de imprensa.

Salvini disse também não estar interessado no que apelidou de "coligações estranhas", nomeadamente uma eventual parceria com o populista Movimento 5 Estrelas (M5S), o partido mais votado, com quase 32% dos votos.

Segundo os resultados parciais das eleições legislativas, quando estão contados dois terços dos boletins, a coligação formada pela Força Itália, de Silvio Berlusconi, a Liga do Norte e o pequeno partido Irmãos de Itália obteve cerca de 37% dos votos.

Na coligação, é a Liga, de Matteo Salvini, formação eurocética e anti-imigração, aliada de Marine Le Pen (do partido de extrema-direita francês Frente Nacional) na Europa, que ocupa a liderança da corrida eleitoral.

A Liga passou de 5% dos votos nas eleições de há cinco anos para quase 18% no domingo, enquanto a Força Itália terá ficado abaixo dos 14%.