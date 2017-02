Um surto de cólera que eclodiu em janeiro em Moçambique matou uma pessoa e afetou mais de 200, segundo a diretora-adjunta de Saúde Pública, Benigna Matsinhe.

"Temos registado estes casos em alguns pontos do país e, até ao momento, a nossa preocupação tem sido monitorizar a situação e, ao mesmo tempo, assistindo os doentes", afirmou, nesta sexta-feira, em declarações à Lusa, avançando que, desde janeiro, foram registados 217 casos de cólera em Moçambique.

De acordo com a diretora-adjunta de Saúde Pública, as províncias de Maputo, sul de Moçambique, e Nampula, no norte, são as mais atingidas pelo surto, estando o Governo moçambicano a preparar-se para implementar o Plano de Contingência contra a doença, orçado em 59 milhões de meticais (780 mil euros).

Noutro plano, o número de pessoas afetadas pelo ciclone que atingiu na quarta-feira a província de Inhambane, também no sul do país, subiu para 650 mil, segundo o Centro Nacional Operativo de Emergência (CENOE), que manteve o número de mortos em sete.

Num relatório a que a Lusa teve acesso, o CENOE avança que o número de pessoas afetadas subiu de 130 mil e que há 55 feridos, quatro dos quais em estado grave.

No que respeita aos prejuízos, o relatório indica que foram danificados 106 edifícios públicos, 70 unidades hospitalares, 998 salas de aula, três torres de comunicação, 48 postos de transporte de energia elétrica e dois sistemas de abastecimento de água.