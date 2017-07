Um relatório das Nações Unidas refere que a produção de folha de coca na Colômbia aumentou para níveis nunca antes vistos, durante as duas décadas em que os Estados Unidos encetaram campanhas de erradicação das plantações, em conjunto com as autoridades do país.

Segundo o relatório, citado pela agência Noticiosa Associated Press, cerca de 146 mil hectares de terras colombianas foram plantadas no ano passado com a folha de coca, o ingrediente básico da cocaína.

Trata-se de um aumento de 52% em relação ao que sucedia em 2015.

A produção potencial de cocaína aumentou assim 34 por cento para as 866 toneladas.

O relatório publicado esta sexta-feira confirma o que o governo norte-americano reportara em março, confirmando que a produção está subindo rapidamente na Colômbia.

Depois das campanhas encetadas pelo governo colombiano e pelos Estados Unidos, que incluíam açoes de fumigação aérea, a produção de folhas de coca começou a aumentar em 2013, após anos de declínio.