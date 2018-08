Uma mulher de 49 anos foi detida por permitir que vários homens violassem a filha de 14 anos em troca de dinheiro e cocaína. De acordo com o jornal Columbia Daily Tribune, Renée Collins foi acusada, esta terça-feira, por tráfico de crianças e por colocá-las em perigo, no estado norte-americano do Missouri.

Segundo as autoridades locais, a adolescente é autista, sofre de paralisia cerebral, tem a capacidade mental de uma criança com 2 ou 3 anos e usa um aparelho de correção nas pernas.

O caso foi descoberto depois da jovem ter sido entregue aos serviços de proteção de menores, em julho de 2017, e ter dito às autoridades que a mãe a "alugava" a homens.

Também o namorado da mãe, William Thomas Jr., de 44 anos, foi acusado de violação.

O casal está preso na cidade de Boone, localizada na Carolina do Norte, nos Estados Unidos e, até ao momento, não há registos de que algum advogado os queria representar legalmente.