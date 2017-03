Um juiz do Tribunal de Lagos, na Nigéria, classificou os produtos da Coca-Cola como potencialmente “venenosos", avança a CNN.

Para o juiz, os altos níveis de ácido benzoico e os aditivos presentes nas bebidas da marca podem representar um risco para a saúde dos consumidores quando misturados com ácido ascórbico, vulgarmente conhecido como vitamina C.

Adedayo Oyebanji ordenou que a companhia de distribuição de bebidas da Nigéria (NBC) coloque avisos nas garrafas de Fanta e Sprite para o perigo de serem consumidas com vitamina C e aplicou ainda uma multa de 5850 euros à Agência Nacional da Administração e Controlo de Alimentos e Medicamentos (NAFDAC) por não garantir os padrões de saúde.

“Isto é o manifesto de que a NAFDAC tem sido gravemente irresponsável nas suas obrigações de regulação para os consumidores de Fanta e Sprite produzidas pela NBC. A NAFDAC falhou com os cidadãos desta nação ao certificar estes produtos como satisfatórios para o consumo humano quando podem tornar-se venenosos por causa da presença de ácido benzoico", pode ler-se na decisão.

A decisão do juiz levou a que a companhia reagisse em comunicado, argumentando que os produtos produzidos pela NBC estão “aptos para consumo humano”.

A NBC afirma ainda que esta decisão vai fazer com que a empresa enfrente um escândalo que obrigará a reconstruir a sua reputação. A Coca-Cola espera, no entanto, que os recursos apresentados contra a decisão sejam aceites e que seja possível reabilitar a marca.

“O comunicado do Ministro da Saúde não pode ser mais claro ao dizer que não há nenhum problema com a segurança da Fanta e da Sprite. Os níveis de todos os ingredientes presentes nesses produtos, incluindo os ácidos, estão de acordo com as linhas conservativas do Código de Alimentação e Padrões Industriais da Nigéria”, afirmou o responsável da comunicação da Coca-Cola para a Eurásia e África, Hamish Banks, à CNN.

Também o Conselho de Proteção ao Consumidor (CPC) da Nigéria abriu uma investigação para apurar o que se passa com as bebidas.

“[O Conselho] Está extremamente preocupado com as questões que surgiram a partir deste julgamento. Fanta, Sprite e Coca-Cola têm sido consistentemente as bebidas mais consumidas na Nigéria. O espectro de consumo é talvez o mais amplo, com o consumo destas bebidas a ter início aos quatros anos de idade”.

Perante a decisão do juiz, muitos consumidores destas bebidas reagiram nas redes sociais quer contra a decisão da NAFDAC como contra a empresa que produz e comercializa as bebidas.

I just saw on silverbird now, that coca cola drinks manufactured in Nigeria are safe. I'm sure it's PEPSI that started this thing — Tobenna (@tobby_stark) 18 de março de 2017

This Coca-Cola issue has shown us how negligent our regulator agencies are. The only job the know how to do is tax people. — Nubari Saatah (@Saatah) 15 de março de 2017

Everyday we wonder why our life span is 48-45 NA THUNDER GO FIRE COCA-COLA AND THEIR BROTHERS SPRITE ETC. pic.twitter.com/WWd3Nte1jL — Baba Oni Gas (@manmustwack) 15 de março de 2017

No longer drinking Coca Cola products in Nigeria. Short story, they are not fit for consumption. — Onye Nkuzi (@cchukudebelu) 15 de março de 2017