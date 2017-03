Bianca Dickinson tirou uma vulgar fotografia à filha de dois anos, junto à mesma paragem de autocarro, em Kaniva, Wimmera, Austrália, onde costuma esperar que os irmãos mais velhos da menina cheguem da escola. Bianca diz que, na altura em que disparou, notou que alguma coisa se mexeu, mas achou que deveria ter sido o vento, nas ervas da beira da estrada.

Quando chegou a casa com a pequena Molly, Bianca foi conferir as fotografias que tirou e ficou aterrada. A mulher deu conta de uma cobra castanha, altamente venenosa, junto às pernas da menina. A cobra em causa é a segunda mais venenosa do mundo.

Bianca só deu conta da cobra ao lado da filha quando chegou a casa e conferiu as fotografias na máquina fotográfica

Não acredito que não lhe tocou”, escreveu Bianca no Facebook, de acordo com a imprensa australiana.

A mulher conta que investigou cada centímetro do corpo da menina à procura de possíveis mordeduras e diz que não dorme em condições desde essa altura.

“Sempre que fecho os olhos, vejo aquela cobra enorme e imagino o que poderia ter acontecido. Vejo a Molly a ser levada numa ambulância.”

Bianca tenta agora perceber como foi possível não ter dado conta da cobra tão perto da filha. A mulher diz que estava agachada, a alguns metros da menina. Diz que estava tão focada na criança e em capturar as suas expressões que não viu a serpente.

Cobra passou a poucos centímetros das pernas da menina

Tirar fotografias no campo, que era uma atividade frequente da família de dois adultos e quatro crianças, vai agora ser algo muito mais ponderado. Bianca diz que não se atreverá a fazê-lo novamente, a não ser que os dias estejam mesmo frios.