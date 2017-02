A Comissão Europeia admitiu preocupação com a possibilidade de a nova administração norte-americana não implementar o Acordo de Paris sobre alterações climáticas, e advertiu que os Estados Unidos é dos países que mais poderá ser atingido.

Durante uma conferência no comité das regiões, em Bruxelas, o vice-presidente da Comissão Europeia responsável pela União Energética, Maros Sefcovic, recordou que “o Acordo de Paris é um acordo internacional vinculativo, que foi negociado com forte implicação dos Estados Unidos, aprovado por quase todos os países do planeta, ratificado e implementado”.

Apontando que este é um dos temas prioritários que Bruxelas quer discutir com a nova administração presidida por Donald Trump, e que deverá ser já abordado por ocasião da deslocação que a chefe de diplomacia da UE, Federica Mogherini, realiza no final da corrente semana a Washington, o vice-presidente da Comissão admitiu inquietação com declarações de “pessoas com altas responsabilidades” na nova administração no sentido de questionarem a veracidade do fenómeno das alterações climáticas.

Sefcovic sublinhou que “há um amplo consenso científico” e “provas sólidas” que apontam para a absoluta necessidade de concentrar “todo o potencial científico e energia política na busca de soluções para lutar contra as alterações climáticas”.

Os Estados Unidos, estando entre dois oceanos, deve entender que é um país que sofrerá de forma muito forte as alterações climáticas, sobretudo nas cidades costeiras”, advertiu o comissário.

Donald Trump já ameaçou retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, que foi adotado em dezembro de 2015 por 195 países, comprometidos em manter o aquecimento do planeta abaixo dos 02 graus centígrados.

Durante a campanha eleitoral que o levaria à Casa Branca, Trump classificou as alterações climáticas, resultantes do aquecimento global, como "uma mistificação”, e a 20 de janeiro passado a Casa Branca anunciou que os EUA vão abandonar a sua política de redução de energias poluentes e retomar as perfurações do petróleo e gás de xisto.