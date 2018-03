A ex-conselheira do Governo Regional da Catalunha, Clara Ponsati, alvo de um mandado de captura europeu, está a tomar medidas para se entregar às autoridades da Escócia, onde está exilada, anunciou a polícia local.

O juiz do Supremo Tribunal espanhol Pablo Llarena emitiu na sexta-feira mandados de detenção europeus e internacionais contra seis dirigentes independentistas que fugiram para o estrangeiro pelo seu papel na tentativa de secessão da Catalunha, incluindo Ponsati.

O ex-presidente do governo independentista catalão Carles Puigdemont, outro dos visados, foi hoje detido pela polícia alemã, perto da fronteira com a Dinamarca, depois de cinco meses de exílio na Bélgica.

A polícia escocesa confirmou, numa mensagem no Twitter, que recebeu a ordem de detenção proveniente de Espanha e indicou que foi contactada pelo advogado de Clara Ponsati, antiga conselheira para a pasta da Educação no governo catalão, no sentido de discutir a sua entrega.

We can confirm that we are in possession of a European arrest warrant for Clara Ponsati. We have made a number of enquiries to try to trace her and have now been contacted by her solicitor, who is making arrangements for Ms Ponsati to hand herself into police.

— Police Scotland (@policescotland) 25 de março de 2018