Pelo menos cinco pessoas morreram, esta segunda-feira, quando um homem abriu fogo na festa de encerramento do Festival BPM, na discoteca Blue Parrot, na Playa del Carmen, no México.

De acordo com a Reuters, que cita um comunicado da discoteca, pelo menos 12 pessoas ficaram ainda feridas no tiroteio que aconteceu às 2:30 (hora local). A Blue Parrot é uma das discotecas do resort mais famosas entre turistas.

A organização adianta ainda que três dos mortos são membros da equipa de segurança e que o tiroteio foi feito por um atirador solitário, que se colocou em fuga.

Estamos assoberbados pelo sofrimento causado por este ato insensato de violência e estamos a cooperar plenamente com as autoridades durante a investigação", pode ler-se numa nota no Facebook.

No Twitter, o DJ Jack Master, que atuaria nesta noite, pediu a quem tencionasse ir ao festival para que ficasse no hotel.

Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you're here at BPM — JACKMASTER (@jackmaster) 16 de janeiro de 2017

A polícia está a interrogar as testemunhas para tentar perceber o que aconteceu na discoteca. O jornal The Independent avança que um segundo tiroteio terá acontecido na discoteca The Jungle.

