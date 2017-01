Sete países do sul da Europa, incluindo Portugal, declararam estarem prontos para iniciar as negociações com vista à saída do Reino Unido da União Europeia, que esperam que se mantenha como "um parceiro próximo".

"O Reino Unido fez uma útil clarificação das suas intenções sobre a futura relação com a União Europeia. Estamos prontos para iniciar negociações, após recebermos a notificação do artigo 50.º, com a esperança de ter o Reino Unido como um parceiro próximo da União Europeia (UE)", lê-se no comunicado final da cimeira de países do sul da Europa, que hoje decorreu em Lisboa.

Os chefes de Estado e de Governo de Portugal, Espanha, Grécia, Malta, França, Itália e Chipre reuniram-se hoje em Lisboa, pela segunda vez, depois de uma primeira cimeira, em setembro passado, em Atenas.

Na declaração final, os governantes referiram-se às declarações da primeira-ministra britânica, Theresa May, que no passado dia 17 de janeiro apresentou a posição do Reino Unido sobre o ‘Brexit' (saída do Reino Unido da UE), reiterando que acionará o artigo 50.º do Tratado de Lisboa, relativo à saída voluntária de um país do bloco europeu, processo que iniciará o abandono de Londres da União Europeia.

Próxima cimeira será em Espanha

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, anunciou em Lisboa que a próxima cimeira de sete países do sul da Europa, incluindo Portugal, decorrerá em Espanha, em abril.

O anúncio foi feito na declaração conjunta dos dirigentes, no final da cimeira, que reuniu hoje em Lisboa os Presidentes de França e de Chipre e os primeiros-ministros de Portugal, Espanha, Grécia, Malta e Itália, naquele que foi o segundo encontro destes países.

Segundo o texto da declaração conjunta final, Chipre será o país que acolherá a cimeira seguinte.