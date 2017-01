O ano novo ocidental já leva 28 dias, mas na China só hoje se celebra a entrada no novo ano, o ano do Galo (do Fogo, mas já lá vamos). Tudo porque o calendário chinês é regido pelo ciclo lunar e não coincide com o gregoriano, que é utilizado na maioria dos países ocidentais.

Assim sendo, o ano chinês de 2017 começa a 28 de janeiro e as celebrações prolongam-se por cerca de duas semanas. O zodíaco chinês funciona em círculos de 12 anos e os nascidos em 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 e 2005 são conhecidos como “galos”.

As celebrações, tal como a ocidente, começaram na véspera, mas as preparações para o dia começaram muito antes, com as ruas a serem decoradas com o Galo a quem o ano agora pertence.

As viagens

Para celebrar a chegada do novo ano chinês, cerca de 4% da população mundial viaja para a China e 6% assiste às celebrações em países como Tailândia, Singapura e Malásia. De acordo com a imprensa internacional, 200 milhões de chineses fazem longas viagens para estarem em casa no ano novo.

Tudo porque a celebração do ano novo lunar é o feriado mais importante do calendário chinês, sendo esperado que ao longo do período lunar (40 dias) mais de 2,5 mil milhões de pessoas viajem pela China.

As viagens são de tal forma concorridas nos transportes públicos, que várias pessoas passam dias nas estações para tentarem comprar um bilhete.

As tradições

As celebrações do novo ano são consideradas uma explosão de luz e som, com muitos sinos, muitas danças chinesas e muito fogo-de-artifício. As casas são ainda decoradas com papéis e bandeiras vermelhas, com pinturas dedicadas ao ano novo e muitos galos.

Para assistir a estas celebrações, as famílias preparam-se com rigor. No dia, as casas são limpas de alto a baixo para afastar a má fortuna e, na véspera, as famílias reúnem-se para jantar.

Para cumprir a tradição, as crianças recebem envelopes vermelhos com “dinheiro da sorte” e mensagens positivas, no entanto, há já aplicações que simulam os envelopes tradicionais e que permitem que o dinheiro seja transferido digitalmente.

O ano do Galo do fogo

2017 é o ano do Galo, mas do Galo do Fogo. Na tradição chinesa, nem todos os galos são iguais, há cinco tipos diferentes, cada um com características diferentes.

Os nascidos em 1945 e 2005 são conhecidos como galos de madeira. Já os galos da terra nasceram em 1909 e 1969, enquanto os galos de ouro nasceram em 1921 e 1981. Por sua vez, os galos de água nasceram em 1933 e 1993.

Quanto aos galos do fogo, a última vez que foi registado foi em 1957 e são conhecidos por serem confiáveis, pontuais e responsáveis (especialmente no trabalho).